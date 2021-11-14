وفاة الكاتب الجنوب أفريقي ويلبر سميث عن 88 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج - (د ب أ):

توفي الكاتب الجنوب أفريقي ويلبر سميث ،الذي حققت مؤلفاته أكثر مبيعات، "بشكل غير متوقع" عن 88 عاما، حسبما قال ناشره.

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وجاء في رسالة نشرت عبر حساب المؤلف الرسمي على تويتر مساء السبت: "يؤسفنا أن نعلن وفاة المؤلف المحبوب ويلبر سميث، والذي حققت مؤلفاته أكثر مبيعات على مستوى العالم، بشكل غير متوقع بعد ظهر اليوم في منزله في كيب تاون، وكانت زوجته نيسو إلى جانبه".

كما تم نشر بيانات مماثلة على موقع ويلبر سميث بوكس على الإنترنت وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على الموقع الإلكتروني لمؤسسة ويلبر أند نيسو سميث.

ونشر الكاتب الجنوب أفريقي، المولود في زامبيا، روايته الأولى "وين ذا ليون فيدز" أو "عندما يتغذى الأسد" عام 1964. وعلى مدار حياته المهنية نشر 49 رواية وباع أكثر من 140 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم بأكثر من ثلاثين لغة، وفقا لبيان منشور على موقع ويلبر سميث بوكس/.

وقال مكتب ويلبر سميث في تغريدة: "نحن ممتنون جدا لملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم الذين قدروا كتاباته الرائعة وانضموا إلينا جميعا في مغامراته المذهلة".​