شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بارز من مليشيات الشباب الإرهابية يسلّم نفسه إلى الجيش الصومالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم رئيس محكمة بلدة "كنتواري" التابعة لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة شبيلي السفلي بولاية جنوب الغرب نفسه إلى الجيش الصومالي.

ووفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن ضباطا بأجهزة الأمن الصومالية أوضحوا لوسائل إعلام محلية أن المسؤول الإرهابي الذي سلّم نفسه للحكومة الصومالية، كان من قضاة المتمردين ولعب دورا كبيرا في ابتزاز ممتلكات السكان المحليين.

يذكر أن القوات المسلحة الصومالية تواصل عملياتها ضد الخلايا الإرهابية في جنوب ووسط البلاد، حيث نجحت مؤخرا من استعادة العديد من القرى.