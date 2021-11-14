عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قراصنة يخترقون البريد الإلكتروني لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

الأحد 14 نوفمبر 2021

الخليج 365

تمكن قراصنة، الأحد، من اختراق نظام البريد الإلكتروني الخارجي لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي"، بحسب "بلومبرج نيوز".



وأضاف التقرير نقلا عن منظمة "سبامهوس بروجيكت"، التي تتعقب التهديدات أن "المتسللين أرسلوا عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني من حساب بريد إلكتروني تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي يحذرون من هجوم إلكتروني محتمل".

وقالت المنظمة في بيان إلى "بلومبرج نيوز" إن "مكتب التحقيقات الاتحادي على علم برسائل البريد الإلكتروني المزيفة الصادرة من حساب مكتب التحقيقات الاتحادي".

وعلى الرغم من أن الأجهزة التي تأثرت بالحادث "تم إيقافها بسرعة عند اكتشاف المشكلة" قال مكتب التحقيقات الاتحادي إن "هذا وضع مستمر".

وقال بيان مكتب التحقيقات الاتحادي إن المكتب ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية على علم بالحادث.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" حذر، السبت، الشركات المحلية من قراصنة إيرانيين بحثوا عن بيانات حساسة عبر "المواقع المظلمة".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، في تقرير تحذيري أرسله إلى الشركات الأمريكية، وحصلت عليه شبكة "سي إن إن"، إن القراصنة الإيرانيين بحثوا في مواقع الإنترنت الخاصة بمجرمي الشبكة عن بيانات حساسة مسروقة من مؤسسات أمريكية وأجنبية قد تكون مفيدة بالمستقبل في جهود اختراق تلك المؤسسات.

وطبقًا للتحذير الصادر قبل أيام، اهتم القراصنة الإيرانيون بـ"المواقع المظلمة"، التي يسرب المحتالون عليها المعلومات الخاصة بضحاياهم مثل رسائل البريد الإلكتروني المسروقة وتكوينات الشبكات.