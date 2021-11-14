شكرا لقرائتكم خبر عن متسللون يخترقون «البريد الإلكتروني» لمكتب التحقيقات الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي ومتخصصون أمنيون إن متسللين اخترقوا نظام بريد إلكتروني تابعا لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يوم السبت وأرسلوا عشرات الآلاف من الرسائل التي تحذر من هجوم إلكتروني محتمل.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان إنه يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني المزيفة تأتي من عنوان بريد إلكتروني شرعي لمكتب التحقيقات الاتحادي.

وعلى الرغم من أن الأجهزة التي تأثرت بالحادث "تم إيقافها بسرعة عند اكتشاف المشكلة" قال مكتب التحقيقات الاتحادي إن "هذا وضع مستمر".

وقالت منظمة سبامهوس بروجيكت التي تتعقب التهديدات على حسابها على تويتر إن المتسللين أرسلوا عشرات الآلاف من الرسائل التي تحذر من هجوم إلكتروني محتمل.

وكانت بلومبرج نيوز قد أشارت إلى الحادث يوم السبت.

وقال بيان مكتب التحقيقات الاتحادي إن المكتب ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية على علم بالحادث.