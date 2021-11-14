شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد غير القانوني يتحول إلى قضية مواجهة بين أمريكا والصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجلة «ناشيونال أنترست» الأمريكية إن الصيد غير القانوني، الذي تقوم به الصين في سواحل أمريكا الجنوبية ربما يصبح إحدى قضايا المواجهة بين واشنطن وبكين.

وبحسب مقال لـ «سانتياغو بريفيد»، الأستاذ بكلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، في 16 يوليو 2020، اكتشفت البحرية الإكوادورية أسطولًا من حوالي 250 سفينة صيد ترفع العلم الصيني خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزر غالاباغوس.

وتابع يقول: استمر الأسطول في العمل لعدة أسابيع، أوقفت خلالها السفن أنظمة تحديد المواقع المطلوبة قانونا.

وأضاف: بطبيعة الحال، أثارت جهات فاعلة مختلفة في المنطقة شكوكًا بشأن هذه الأنشطة غير القانونية، التي لم تكن الأولى من نوعها، والتي تتعامل فيها دول أمريكا الجنوبية مع حالات مقلقة للصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم على سواحلها.

احتدام المنافسة

ومضى يقول: مع ذلك، كان الحدث في غالاباغوس مزعجًا بشكل خاص وكان بمثابة شرارة للمجتمع الدولي. الجزر هي منطقة فريدة من نوعها وتعتبرها وكالة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من مواقع التراث العالمي. والأهم من ذلك، أنه من المحتمل أن يؤدي احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين أيضًا دورًا حاسمًا في النظرة المتزايدة للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم باعتباره تهديدًا للأمن القومي للمنطقة.

وأردف بقوله: بعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في غالاباغوس، أعربت الأمريكية القيادة الجنوبية عن دعمها القوي للجهود الإكوادورية ضد الصيد غير القانوني. بعد أسبوعين، انتقد وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو الحكومة الصينية وطالبها بفرض سياسة شفافة بعدم التسامح مطلقًا مع الصيد غير القانوني.

واستطرد: منذ ذلك الحين، ركزت الجهات الفاعلة الإقليمية المختلفة بشكل متزايد على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. إضافة إلى ذلك، دعمت الولايات المتحدة مبادرات محددة تهدف إلى تعزيز قدرات الدوريات للحكومات الوطنية.

ومضى الكاتب يتساءل: إذن، هل يشكل الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم تهديدًا للأمن القومي في أمريكا الجنوبية؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يجب أن تخضع جمهورية الصين الشعبية للمساءلة؟ أم أن الولايات المتحدة تضخم المشكلة لمواجهة الصين؟

صيد غير القانوني

وأشار إلى أن أعمال الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنص على أن الدول مسؤولة عن تتبع سفنها وضمان التزامها بالقوانين المحلية والدولية.

وتابع تحدد الاتفاقية، المعروفة باسم «دستور البحر»، الولاية القضائية للدول ذات السيادة على مناطقها الاقتصادية الخالصة، التي تمتد حتى 200 ميل من البر الرئيسي.

ولفت إلى أنه داخل تلك المنطقة، يمكن للدولة ذات السيادة فقط إدارة الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل شرعي من خلال الشركات المحلية أو عن طريق الترخيص للجهات الفاعلة الأجنبية.

وتابع: عادة ما يتم الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على طول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة. تعمل السفن من خلال البقاء في المياه الدولية، وفي بعض الأحيان، اختراق المنطقة الاقتصادية الخالصة، منتهكة بذلك سيادة الدولة.

ومضى يقول: مع ذلك، فإن الادعاء الأخير بأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم باعتباره تهديدًا للأمن القومي هو على الأرجح الجانب الأكثر صلة بهذه القضية.

وأشار إلى أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يهدد الأمن القومي من خلال المشاركة المباشرة في الاتجار بالأحياء البرية والمخدرات والأشخاص.

وتابع: إضافة إلى ذلك، فهو يخلق أرضية أكثر خصوبة للجريمة المنظمة من خلال التأثير على الاقتصادات المحلية والأمن الغذائي.

تهريب المخدرات

وبحسب الكاتب، وجدت دراسة أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2011 أن سفن الصيد تستخدم لتهريب المخدرات والأسلحة.

وأضاف: يدعي خفر السواحل الأمريكي الآن أن الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم قد حل محل القرصنة باعتباره التهديد العالمي الرئيسي للأمن البحري.

وتابع: على الرغم من أن خفر السواحل يدرك أن تايوان واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا هم متورطون بارزون في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، فإن توقعاته الإستراتيجية لعام 2020 تخصص قسمًا محددًا لمعالجة المخاوف المتعلقة بممارسات الصين في الصيد.

مخاوف أمنية

وتابع: صرح الأدميرال كريج س. فالر، قائد القيادة الأمريكية الجنوبية بأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم هو واحد من أكبر 3 مخاوف أمنية، إن لم يكن أعلى للبلدان في المنطقة، وأنه سيستخدم الزخم حول الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم للضغط من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة.

ومضى يقول: في حين أن الصين هي جهة فاعلة في مجال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، فهي ليست الوحيدة.

وأردف: تعد تايوان وكوريا الجنوبية واليابان من اللاعبين الكبار أيضًا، حيث يمثل كل منها ما لا يقل عن 10 % من إجمالي الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

ومضى يقول: على الرغم من أن الولايات المتحدة تذكر دور الدول الأخرى المشاركة في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، إلا أنها تؤكد بقوة على الصين، مما يشير إلى أن منافسة القوى العظمى هي جانب حاسم للقلق بشأن هذه القضية.

إستراتيجيات الدفاع

وأردف: عند تحليل إستراتيجيات الدفاع والأمن الوطنية للبلدان الساحلية في أمريكا الجنوبية، لا يبرز الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم كتهديد رئيسي، وهو غائب بشكل ملحوظ في إستراتيجية الأمن القومي للأرجنتين لعام 2019، وكذلك في الأوراق البيضاء للدفاع في تشيلي وبيرو، التي نشرت في 2006 و2018، على التوالي.

لكن، وبحسب الكاتب، كانت الإكوادور استثناء من ذلك، حيث ذكر كتاب الدفاع الأبيض لعام 2018 الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم 8 مرات.

واختتم بقوله: في منطقة تُعرف تاريخيًا باسم «الفناء الخلفي لأمريكا»، من الواضح أن حكومة الولايات المتحدة ترى الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم قضية لمواجهة الصين وتأثيرها الكبير في المنطقة، بالتالي فقد تصبح المبادرات، التي تقودها الولايات المتحدة مثل عملية الصليب الجنوبي أكثر تكرارا.