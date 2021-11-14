شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تحظر العمليات والمحاكم التعسفية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمرت «لجنة التطهير في إمارة أفغانستان الإسلامية»، بحظر العمليات العسكرية والمحاكم التعسفية، محذرة من أن هؤلاء المسؤولين، سيتم إحالتهم للعدالة، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس السبت.

وكان أعضاء اللجنة قد عقدوا اجتماعا الجمعة في البرلمان الأفغاني.

وأكدت اللجنة أن السلوك الجيد لمقاتلي طالبان، أمر حيوي، مضيفة إن العشرات من هؤلاء الذين أساؤوا معاملة الناس تعرضوا للعقاب.

وحذر أعضاء اللجنة أيضا من أن هؤلاء، ممن ينتحلون صفة منتسبي طالبان ويزعجون الناس، سيتم تحديد هوياتهم ومعاقبتهم.

وحظرت اللجنة أيضا المحاكم التعسفية، في مختلف أنحاء البلاد وأمرت منتسبي طالبان باتخاذ إجراء ضد من يفعلون ذلك.

وتهدف اللجنة إلى تطهير شكل طالبان وتحديد هويات هؤلاء الذين يسيئون معاملة الناس ولا يلتزمون بالقواعد.

وتستعد طالبان لتشكيل خمس لجان فرعية، سيتم تفعيلها قريبا في جميع الولايات الأفغانية.

وحذر أعضاء اللجنة من أنه لن يتم السماح لأحد بالإساءة أو ضرب أفراد الأمن السابقين وسيتم إحالة الجناة إلى العدالة.