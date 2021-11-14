شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن مقتل 186 إرهابيا حوثياً في صرواح والبيضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس السبت مقتل 186 إرهابيا حوثيا وتدمير 17 آلية عسكرية، وقال التحالف إنه تم تنفيذ 42 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي في صرواح غرب مدينة مأرب والبيضاء جنوب مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال التحالف إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 186 عنصراً إرهابياً.

دحر ميليشيا

من جهتها واصلت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، دحر ميليشيا الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، نفذ مقاتلو الجيش والمقاومة هجوما مباغتا ودحروا خلاله الميليشيا الحوثية من عدة مواقع في جبهة حريب، كما شنت قوات الجيش قصفاً مكثفاً بالعيارات وبسلاح المدفعية استهدف مواقع وتجمعات الميليشيا الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهة بيحان وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات ثابتة ومتحركة للعدو في مناطق متفرقة بجبهة الجوبة، ما أسفر عن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح، وتكبيد الميليشيا خسائر بالعتاد.

وأكد المصدر، أن مقاتلي الجيش والمقاومة كسروا هجوما لميليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غرب مأرب، وأجبروا عناصر الميليشيا على التراجع والفرار بعد تكبّدها خسائر في العتاد والأرواح.

معركة اليمنيين

من جهته رد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله، وقال إنها تكشف مستوى انخراط نظام طهران وميليشياته الطائفية بالمعارك الدائرة في جبهات محافظة مأرب، ضمن ما يعتبرها هذا المحور «معركة مصير لمشروعه التوسعي بجذوره وأحقاده التاريخية والطائفية، وأهميتها كمنطلق لتغيير وجه المنطقة والعالم». وأوضح الوزير اليمني أن ما يحدث منذ التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في مأرب معركة إيرانية خالصة، وأن الحرس الثوري وميليشيا حزب الله تشاركان ميدانيا في التخطيط وإدارة العمليات العسكرية والتسليح والقتال على الأرض، وأن قرار ميليشيا الحوثي السياسي والعسكري، رهن بالأجندة التدميرية الإيرانية وأطماعها التوسعية‏.

وأضاف الإرياني «إن مأرب التاريخ والحضارة الأرض والإنسان والجيش والمقاومة والقبائل بدعم وإسناد من التحالف بقيادة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية تخوض اليوم معركة كل اليمنيين وكل العرب، وحتى العالم في مواجهة الإرهاب الإيراني، والتي لا تشكل خطرا على اليمن والمنطقة فحسب، بل البشرية جمعاء‏».

حركة إرهابيةولفت إلى أن العلاقة بين ميليشيا الحوثي وحزب الله اللبناني لم تبدأ مع الانقلاب، فهي تعود إلى سنوات الحرب الأولى في صعدة، التي تشكلت فيها هذه الحركة الإرهابية برعاية إيرانية، ووصاية كاملة من حزب الله الذي أنشئ ولا يزال يحتضن الجهاز السياسي والمؤسسات الإعلامية للحوثي في الضاحية الجنوبية‏.

وأكد أن محافظة مأرب رفضت التسليم بهذا المشروع وكانت حائط الصد الأول منذ سبع سنوات، قادرة على إسقاط هذا المشروع ودفنه في صحاري ووديان وجبال مأرب وأداء دورها الوطني والقومي والتاريخي‏.

ودعا الإرياني لبنان حكومة وشعبا للضغط لوقف تدخلات ميليشيا حزب الله في الشأن اليمني، والتي أدت لتفجير الحرب وتصاعد نزيف الدم وتفاقم المعاناة الإنسانية، وسحب خبراء ومقاتلي الحزب المتورطين في جرائم حرب في اليمن، وإغلاق المكاتب السياسية لميليشيا الحوثي وقنواتها ومنابرها الإعلامية‏.