​اليوم.. انطلاق معرض دبي للطيران بحضور 85 ألف زائر ومشاركة 13 دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ينطلق اليوم الأحد معرض دبي للطيران 2021، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، حيث من المتوقع أن تكون نسخة المعرض هي الأضخم منذ انطلاقه في العام 1989، وستشهد هذا العام مشاركة أكثر من 1200 عارض من بينهم أكثر من 370 عارضًا يشاركون للمرة الأولى في المعرض، إلى جانب مشاركة وفود مدنية وأخرى عسكرية من أكثر من 140 دولة، ويضم المعرض 20 جناحًا للدول المشاركة من بينها دول تشارك لأول مرة وهي جمهورية التشيك، وبلجيكا، والبرازيل، وسلوفاكيا.

ويستقطب المعرض أكثر من 85 ألف زائر على مدار 5 أيام، للاطلاع على أحدث الحلول التقنية والمنتجات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الرائدة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب مشاركة الخبرات والمعارف في المؤتمرات والجلسات النقاشية التي تقام ضمن أجندة فعاليات المعرض، وغيرها من عروض الطيران الأرضية والجوية. وسيشهد المعرض إعلان أحدث أخبار الشركات وأبرز تطورات القطاع.

وتعد العروض الأرضية والجوية للطائرات إحدى أكبر الأحداث البارزة في معرض دبي للطيران، حيث تضم أكثر من 175 طائرة من أكثر الطائرات تطورًا في العالم، وسيشهد المعرض عروض ومناورات جوية يقدمها "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية" التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي، وفريق "الفرسان الروس" التابع للقوات الجوية الروسية، وفريق "سريا كيران" التابع للقوات الجوية الهندية، وفريق الصقور السعودي للاستعراضات الجوية ، وسيتم عرض طائرة "تشيك ميت" الحربية الجيل المقبل من طائرات سوخوي (Sukhoi) المقاتلة تسمى "تشيك ميت" وطائرتا بوينغ "777 إكس" و"Leonardo AW609" لأول مرة في العالم بمعرض دبي للطيران.