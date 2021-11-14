حملة أمنية في كرداسة.. ضبط 115 متهمًا بعد شكوى مواطن من "تُجار المخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات شكوى مواطن - مقيم بقرية كومبرة - بمركز كرداسة بالجيزة انتقد خلالها انتشار تجارة المواد المُخدرة والأسلحة النارية بالقرية.

ونشر المواطن مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" زعم أنه لبعض الأشخاص حال تواجدهم بالقرية حاملين سلاح ناري ويطلقون أعيرة نارية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان الأحد، أنه بالفحص تبين أن الشاكي صاحب معرض سيارات في كرداسة بالجيزة.

وأوضحت الوزارة أن المواطن أبدى ضرره من اتجار أشخاص للمواد المخدرة والأسلحة النارية بمحيط منزله في كرداسة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المنطقة محل الشكوى بالعديد من الحملات الأمنية خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط العديد من الخارجين على القانونون وهم؛ 25 متهما في 25 قضية مخدرات وأسلحة نارية، كذلك ضبط 20 مسجلًا جنائيًا و75 عنصرًا خطرًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.