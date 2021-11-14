أولى جلسات محاكمة فنان شهير لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنان "ش. ن"، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

متهم بهتك عرض المجني عليها "س. م. ع"، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض ممسكًا إياها من جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

متهم أيضا بهتك عرض المجني عليها "م. ا. أ" بالقوة، بأن أمسك بها دافعًا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس عضوه الذكري جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.