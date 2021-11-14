ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة أعلى كوبرى النيل في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة خاصة "ملاكي"، أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف إلى حالتي وفاة و3 مصابين.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "أحمد.ص" 19 عاما، طالب جامعي و"أمنية.ع" طالبة بكلية العلوم الطبية ويقيمان في محافظة الدقهلية، وإصابة "جمال.س"، 60 عاما، و"وليد.ع" 42 عاما، و"نبيلة.ع" 63 عاما.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى التخصصي، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.