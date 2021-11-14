رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بالتحرك الفوري من أجل إنقاذ حياة أسير

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مساء اليوم السبت، بتحرك عاجل وفوري من أجل إنقاذ حياة الأسير كايد الفسفوس المُضرب عن الطعام منذ 122 يومًا بعد أن أبلغ أطباء إسرائيليون شقيقه أنه يقترب من الموت المُفاجئ.

وأضاف اشتية، في تصريح نشره المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية مُطالبة بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسير الفسفوس، الذي تشير التقارير الطبية إلى دخول حالته الصحية مرحلة الخطر الشديدة.

كما طالب اشتية بإنهاء الاعتقال الإداري لجميع الأسرى المُضربين عن الطعام.

وكان أطباء في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، أبلغوا شقيق الأسير كايد الفسفوس بأنه يقترب من الموت المفاجئ بأي لحظة، نظرًا لظهور علامات تشير لوجود تجلط في الدم.