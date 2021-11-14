أعمال عنف في أحد سجون الإكوادور تودي بحياة العشرات!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ 13 دقيقة

فادت صحيفة «إل أونيفيرسو» الإكوادورية، السبت، نقلاً عن معلومات أولية للشرطة، بأن 52 قتيلاً و10 جرحى سقطوا جرّاء إطلاق نار في أحد سجون الإكوادور.

وأفادت الصحيفة بأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن قوات الشرطة دخلت مجمع السجون وعثرت على بندقية و10 أصابع ديناميت ومسدسين.

وأفاد تقرير للشرطة بأن أعمال شغب بدأت في السجن في الساعة 06:30 مساء، أمس (الجمعة)، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أنه في 29 سبتمبر (أيلول)، قام نزلاء في سجن غواياكيل جنوبي غرب الإكوادور، بإطلاق النار على رجال شرطة خلال محاولتهم السيطرة على السجن الذي يشهد منذ الثلاثاء مواجهات أودت بحياة 118 شخصًا، بينهم ستة قطعت رؤوسهم، في أسوأ مجزرة في سجن في تاريخ أميركا اللاتينية.

وتضم الإكوادور 65 سجنًا يتسع كل منها لثلاثين ألف سجين، لكن يضم وسطيًا 39 ألفًا بزيادة 30% عن قدرتها.

وللحد من هذا الاكتظاظ في السجون، أعلنت الحكومة مؤخرًا عزمها على بناء بنى تحتية أكبر للسجون والعفو عن نحو ألفي سجين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويعانون من أمراض أو إعاقات، وإعادة الأجانب المحكوم عليهم لإكمال عقوباتهم في بلدانهم الأصلية.