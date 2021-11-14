غوتيريش قلق بعد إعلان “ميثاق غلاسكو”.. “الكارثة المناخية لا تزال ماثلة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

حذر الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن “الكارثة المناخية لا تزال ماثلة” رغم التوصل الى اتفاق السبت في مؤتمر كوب-26 للمناخ في مدينة غلاسكو.

واعتبر غوتيريش في بيان أن المؤتمر العالمي للمناخ انتهى بـ”خطوات الى الامام مرحب بها، ولكن ذلك ليس كافيا”. وكان غادر غلاسكو متوجها الى مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

يشار إلى أن مؤتمر كوب-26 للمناخ تبنى اليوم السبت “ميثاق غلاسكو” الهادف إلى تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري، ولكن من دون أن يؤكد إبقاءه ضمن سقف 1.5 درجة مئوية ولا تلبية طلبات المساعدة من الدول الفقيرة.

وجاء التبني النهائي للنص بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة وتحذير وجهه الرئيس البريطاني للمؤتمر العالمي حول المناخ، وإثر تعديلات في اللحظات الأخيرة أدخلتها الصين والهند حول قضية مصادر الطاقة الأحفورية.

وقال تشي جين هوا رئيس الوفد الصيني المشارك في قمة المناخ، السبت، إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي في المؤتمر المنعقد في غلاسكو ببريطانيا.

وأضاف تشي جين هوا لمراسل رويترز “توصلنا لاتفاق”، مشيرا بإبهامه لأعلى تعبيرا عن النجاح في إنجاز الاتفاق.

ونشبت خلافات بين القوى الكبرى في اليوم الختامي لقمة المناخ في غلاسكو جعلت التوصل إلى اتفاق أمرا صعبا في المفاوضات الجارية بين هذه الدول.

وكانت مسودة البيان الختامي للمؤتمر قد دعت إلى وضع أهداف أكثر طموحا للحد من الانبعاثات الكربونية، كما دعت الدول الغنية إلى مضاعفة تمويل التكيف المناخي بحلول عام 2025.

وحاولت الرئاسة البريطانية للمؤتمر السبت الدفاع عن مشروع البيان الذي طرحته، معتبرةً أنه “يجعل الأمور تتقدم”، في وقت كانت نقاط عدة مثيرة للجدل ولاسيما بشأن مساعدة الدول الفقيرة تهدد بإفشال التوصل إلى اتفاق يهدف إلى خفض الاحتباس الحراري.