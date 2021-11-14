تحذير بريطاني من “حرب” بين الغرب وروسيا.. “أكبر من أي وقت مضى”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - حذّر رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر من أن هناك مخاطر، أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، تنذر بنشوب حرب بين الغرب وروسيا، نظرًا إلى غياب العديد من الأدوات الدبلوماسية التقليدية.

ولفت كارتر لإذاعة “تايمز” في مقابلة تُذاع غدًا الأحد، إلى أن خطر تصاعد حدة التوتر أصبح أكبر في العصر الجديد “لعالم متعدد الأقطاب”، حيث تتنافس الحكومات لأهداف متباينة ومصالح مختلفة.

وتصاعد التوتر شرقي أوروبا في الأسابيع الماضية بعد اتهام الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بنقل الآلاف من المهاجرين جوًا لخلق أزمة إنسانية على الحدود مع بولندا العضو في الاتحاد، في نزاع يهدد بجر روسيا وحلف شمال الأطلسي إلى مواجهة.

وقال كارتر: إن “الحكام السلطويين مستعدون لاستخدام أي وسيلة لديهم، مثل المهاجرين أو زيادة أسعار الغاز أو القوى التي تعمل بالوكالة أو عمليات التسلل الإلكتروني لتحقيق أغراضهم، مضيفًا أن “طبيعة الحرب تغيرت”.

وتابع أنه في أعقاب العالم ثنائي القطب في حقبة الحرب الباردة وعالم الهيمنة الأميركية أحادي القطب، يواجه الدبلوماسيون الآن عالمًا متعدد الأقطاب وأكثر تعقيدًا، لافتًا أن “الأدوات والآليات الدبلوماسية التقليدية” خلال حقبة الحرب الباردة لم تعد متاحة.

وأشار رئيس أركان الجيش البريطاني إلى أنه “من دون هذه الأدوات والآليات، ثمة خطر أكبر بأن يؤدي هذا التصعيد أو ذاك إلى حسابات خاطئة”.

وكان نائب السفير الروسي لدى الأمم المتّحدة ديمتري بوليانسكي نفى الخميس أن تكون موسكو أو حليفتها مينسك تساعدان المهاجرين على الوصول إلى الحدود بين بيلاروسيا وبولندا لإغراق الاتحاد الأوروبي بالمهاجرين، مؤكّدًا من جهة ثانية أنّ بلاده لا تخطّط بتاتًا لغزو أوكرانيا.

والجمعة، أعلنت مينسك وحليفتها موسكو أن البلدين يجريان تدريبات عسكرية مشتركة قرب حدود بيلاروسيا الغربية مع بولندا.

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية على “تلغرام” أن “كتيبة مشتركة” من قوات مظلية من البلدين تجري تدريبات في غوسكي في غرب بيلاروسيا نظرًا “لتفاقم النشاط العسكري” قرب الحدود.

وأضافت أن طائرات روسية من طراز “إل-76” ومروحيات عسكرية بيلاروسية تشارك في التدريبات حيث يجري جنود “عددًا من المهام المرتبطة بالتدريب على القتال”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالات إخبارية روسية أن موسكو أرسلت قوات مظلية إلى بيلاروسيا للمشاركة في المناورات كجزء من “تحقق من الجهوزية للقتال المفاجئ”.