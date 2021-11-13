كين: أظهرنا للعالم ما نستطيع فعله

لندن: أشاد جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، بالأداء المتألق للقائد هاري كين، الذي سجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، خلال فوز ساحق 5-0 على ألبانيا في تصفيات كأس العالم، في استاد ويمبلي، أمس الجمعة.

ورفع كين رصيده من الأهداف الدولية إلى 44، ليتساوى مع جيمي جريفز، أسطورة توتنهام هوتسبير، في المركز الرابع في ترتيب هدافي إنجلترا عبر التاريخ.

كما أصبح أول لاعب إنجليزي، منذ أكثر من 100 عام، يسجل مرتين أكثر من 10 أهداف لمنتخب بلاده في عام واحد.

ويتفوق فقط جاري لينكر (48 هدفا) وبوبي تشارلتون (49 هدفا) وواين روني (53 هدفا) على المهاجم البالغ عمره 28 عاما، الذي في حال ابتعاده عن الإصابات، يبدو أنه سيصبح الهداف التاريخي لإنجلترا.

وقال ساوثجيت، الذي يحتاج فريقه لنقطة التعادل خارج أرضه أمام سان مارينو، الاثنين المقبل، ليضمن صدارة المجموعة التاسعة ومقعده في نهائيات كأس العالم "أعتقد أن هاري قدم أداءً رائعًا للمهاجم الصريح ومباراة ممتازة".

وتابع "الشوط الأول كان رائعا، وكان من الصعب الحفاظ على ذلك.. لم نقدم ما ينبغي أمام المجر، لكن نجحنا اليوم في الاقتراب بشدة من التأهل إلى نهائيات كأس العالم".

ومن جانبه قال كين، الذي اُستبدل بعد مرور ساعة من اللقاء "كلما سنحت لي الفرص أشعر أنني سأسجل.. كنا نتطلع للأداء بقوة في جميع أنحاء الملعب، ليس فقط في منطقة الجزاء أو عند إنهاء الهجمات.. كنا نريدها ليلة صعبة عليهم، لنظهر للجماهير والعالم ما نحن قادرون عليه، وأعتقد أننا فعلنا ذلك".

وأردف "كلما سجلت أصبحت حاسما، وعندما يحدث العكس، أفتقد الفعالية والحسم.. هذا جزء لا يتجزأ من كونك مهاجما، والشيء الأكثر أهمية هو أننا نمضي قدما كفريق".