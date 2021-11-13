الشرطة السودانية: متظاهرون اعتدوا على عدة أقسام وإصابة 39 فردا من قوات الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت الشرطة السودانية تعرض العديد من أقسامها للاعتداء من قبل المتظاهرين، موضحة أن 39 فردا من قوات الشرطة أصيبوا بإصابات جسيمة.

وذكر تلفزيون السودان مساء اليوم أن مسيرات خرجت في مدن الخرطوم الثلاث "الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري" تلبية لدعوة تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين وبعض الأحزاب السياسية رفضا لـ"الاجراءات التصحيحية".

وذكرت الشرطة السودانية أن مسيرات اليوم كان طابعها سلميا وسرعان ما انحرفت عن مسارها، مؤكدة استخدامها الحد الأدنى من القوة وأنها لم تستخدم السلاح الناري في تعاملها مع المتظاهرين.

في غضون ذلك، قال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة إن مسيرات اليوم حررت شهادة وفاة "لمن يدعون احتكار الشارع"، مؤكدا أن القوات الأمنية أظهرت انضباطا عاليا ومهنية في التعامل مع المتظاهرين رغم الاستفزاز.

وأضاف أبو هاجة أن ما حدث اليوم يجعلنا أكثر تمسكا بالتحول الديمقراطي والاستعداد للانتخابات القادمة.