صور.. دورة تدريبية لأمناء المتحف في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ بالتعاون مع مكتب جنوب سيناء لإدارة التدريب المركزية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، دورة تدريبية لأمناء المتحف تحت عنوان "مدخل إلى آثار جنوب سيناء".

وقالت ميريام إدوارد، المشرف العام على متحف شرم الشيخ، إنه جرى تنظيم الدورة التدريبية بهدف إلقاء الضوء على آثار محافظة جنوب سيناء وتاريخها عبر العصور المختلفة، وشارك في هذه الدورة ١١ متدربًا من أمناء المتحف،

وأوضحت في تصريح لها اليوم السبت، أن الدورة امتدت لمدة ثلاثة أيام، وتضمنت عددًا من المحاضرات العلمية عن الفن الصخري، وأهم مناطق النقوش بجنوب سيناء ومدلولتها السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض لأهم الاكتشافات الأثرية بمحافظة جنوب سيناء، والمواقع الأثرية المختلفة بها، كما تطرقت الدورة التدريبية إلى كيفية التسويق لمختلف المناطق السياحية بالمحافظة.