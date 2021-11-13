​التعليم تكشف حجم تكلفة تعيين معلمين بالحصة: العجز وصل لـ320 ألف معلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حجم الموازنة التيوفرتها الوزارة لفتح الباب للتدريس بالحصة بالمدارس، لسد عجز المعلمين.

وتخطى العجز بين المعلمين في المدارس الحكومة أكثر من 320 ألف معلم في التخصصات المختلفة، غير أن الحكومة لم تقرر فتح باب التعينات لعدم توافر ميزانيات مالية.

ولجأت الوزارة إلى أكثر من حل مؤقت لسد العجز بين المعلمين، من بينها فتح باب التطوع للعمل مجانًا، والتدريس بالحصة مقابل 20 جنيهًا للحصة الواحدة.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الوزارة خصصت نحو 300 مليون جنيه، لتوزيعها على المديريات التعليمية لفتح الباب للتدريس بالحصة في المواد الأساسية، مضيفًا أنه تم تدبير نحو 300 مليون جنيه من رصيد صندوق تمويل المشروعات التعليمية.

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