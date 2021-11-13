الجيش اللبناني: القبض على أفراد عصابتين للسلب بقوة السلاح والخطف

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

قال الجيش اللبناني إن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض على مواطن لبناني وآخر سوري بعد أن أعدت لهما كمينا في منطقة نيحا بالبقاع شمالي البلاد.

وأضاف الجيش اللبناني - في بيان اليوم السبت - أن المتهم الأول يتزعم إحدى عصابات السلب بقوة السلاح والخطف في منطقة البقاع، كما قام في شهر يوليو الماضي برفقة آخرين بقتل عنصر متقاعد بقوى الأمن الداخلي خنقا في منطقة حاصبيا، كما أطلق في وقت سابق النار باتجاه دورية لمديرية المخابرات ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين.

وأوضح أن مديرية المخابرات أوقفت في وقت سابق عددا من أفراد العصابة التي يتزعمها المتهم الأول لتورطهم بأفعال جرمية مختلفة.

وفي السياق ذاته، قامت دورية من مديرية المخابرات بالقبض على مواطن لبناني في منطقة تحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت لتشكيله مع آخرين عصابة سلب بقوة السلاح وسرقة دراجات نارية، والصادرة بحقه مذكرات ضبط وإحضار بتهم مختلفة منها إطلاق نار وتعاطي المخدرات.

وأشار الجيش اللبناني أن السلطات المختصة تباشر التحقيقات مع المتهمين.