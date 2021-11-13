عفو وتخفيف أحكام في الكويت

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن المرسومين سيتم نشرهما في عدد الجريدة الرسمية الأحد، وسيتضمنان 35 اسما، جاء المرسوم الأول برقم 202 لسنة 2021، بشأن العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، وعددهم 11 اسما.

ويحتوي هذا المرسوم على خمس مواد، نصت المادة الأولى منه على أن «يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص المذكورة أسماؤهم في القضية رقم 1541 لسنة 2017 تمييز جزئي».

وصدر المرسوم الآخر برقم 203 لسنة 2021، وتضمن العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، وعددهم 24 اسما، ويشمل ست مواد نصت المادة الأولى منها على أن: «يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الواردة أسماؤهم».