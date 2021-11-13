نقص الغذاء وراء وفاة طفل في مخيم الركبان

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ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس، عن مصادر محلية قولها إنه نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها الإرهابيون على مخيم الركبان، تفاقمت الأوضاع الصحية المزرية فيه، مما أدى إلى وفاة طفل متأثرا بالمرض في ظل مخاوف من تفش مطرد للأمراض جراء نقص الغذاء والدواء».
ووفق الوكالة «تحتجز قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية في مخيم الركبان آلاف المهجرين السوريين بفعل الإرهاب، حيث يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة ويعانون نقصا في الغذاء نتيجة ابتزازهم من قبل الإرهابيين، وسرقة المساعدات الإنسانية التي تصلهم».
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