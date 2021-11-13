الدبيبة: الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها

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وشدد في كلمته خلال المؤتمر الدولي لدعم ليبيا المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، مع أهمية وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كل الأطراف الليبية والدولية، ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء.
وأوضح أن النجاح في إنهاء الانقسام السياسي ووقف الاقتتال انطلاقا من مؤتمري برلين (1) و(2) ومؤتمر جنيف وجلسة مجلس الأمن حول ليبيا ومؤتمر استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس، تم بفضل المخلصين من أبناء ليبيا، وكذلك بفضل الجهود التي قامت بها دول عدة صديقة وشقيقة بالإضافة للمجهودات الكبيرة التي قامت بها البعثة الأممية كوسيط في هذا الجانب.
ودعا الدبيبة كل المشاركين في أعمال المؤتمر بضرورة الاستماع لصوت الشعب الليبي ومطالبه لضمان حقوقه الأساسية في الانتخابات المقبلة، مبينا أن المساهمة الإيجابية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة يأتي من خلال مراقبتها ودعمها سياسيا ولوجستيا.
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