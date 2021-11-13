مشروع سعودي يمكن الأيتام اليمنيين ويعزز صمودهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعا لتمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات المهرة وعدن ومأرب.

وجرى خلال المشروع تقديم 3,000 خدمة توزعت في أكتوبر الماضي، في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1,000 فرد في كل من محافظة المهرة وعدن ومأرب، بهدف تقديم الرعاية التكاملية للأيتام وأسرهم، من خلال تأمين الرعاية الصحية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، ودمج الأيتام في المجتمع.

من جهتها قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة للمركز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ18,689 مستفيدا خلال أكتوبر، وقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ14,284 مستفيدا خلال الشهر نفسه.