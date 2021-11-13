تصريحات نصرالله تورط حزب الله في معركة مأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة اليمنية أن تصريحات زعيم ميليشيات حزب الله الإرهابي حسن نصرالله حول معركة مأرب دليل على تورط الحزب الإرهابي الذي يتزعمه في التخطيط وإدارة العمليات الميدانية، وتأكيد على أن ما يحدث معركة إيرانية خالصة، وانخراط الميليشيات الطائفية بالمنطقة فيها.

وأكد وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، «إن تصريحات نصرالله، تكشف مستوى انخراط نظام طهران وميليشياته الطائفية في المنطقة بالمعارك الدائرة في جبهات محافظة مأرب»، مضيفا «أكدنا منذ التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي أن ما يحدث في مأرب معركة إيرانية خالصة وأن الحرس الثوري وميليشيات حزب الله تشارك ميدانيا في التخطيط وإدارة العمليات العسكرية والتسليح والقتال على الأرض».

وأشار أن قرار الحوثي السياسي والعسكري، رهن بالأجندة التدميرية الإيرانية وأطماعها التوسعية، وأن العلاقة بين ميليشيات الحوثي وحزب الله اللبناني لم تبدأ مع الانقلاب، فهي تعود إلى سنوات الحرب الأولى في صعدة، التي تشكلت فيها هذه الحركة الإرهابية برعاية إيرانية، ووصاية كاملة من حزب الله اللبناني، الذي قال «إنه أنشئ ولا يزال يحتضن الجهاز السياسي والمؤسسات الإعلامية للحوثي في الضاحية الجنوبية».

ودعا لبنان وشعبه للضغط لوقف تدخلات ميليشيات حزب الله في الشأن اليمني والتي أدت لتفجير الحرب، وسحب خبراء ومقاتلي الحزب المتورطين في جرائم حرب في اليمن، وإغلاق قنوات المكاتب السياسية لميليشيات الحوثي ومنابرها الإعلامية. وكان زعيم حزب الله الإرهابي حسن نصرالله، قد أكد في خطاب له الخميس، أن الهجوم على مأرب سيستمر، وأن تداعيات معركة مأرب ستكون كبيرة جدا في اليمن والمنطقة.

ميدانيا، كسرت قوات الجيش والمقاومة هجوما للميليشيات الإرهابية الحوثية على أحد المواقع العسكرية وأجبروها على التراجع والفرار بعد تكبدها خسائر في العتاد والأرواح.

وفي جانب الوضع الإنساني قال وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح «إن النازحين والمهجرين قسريا في محافظة مأرب الذين هجرتهم الميليشيات الإيرانية مؤخرا من المديريات الجنوبية يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة وهم بحاجة لتدخل عاجل واستجابة طارئة لتأمين احتياجاتهم الأساسية وفي مقدمتها المأوی والغذاء والمياه وباقي متطلبات الحياة الكريمة.

ودعا الوكيل مفتاح خلال مناقشة مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر في اليمن كاترينا ريتز الوضع الإنساني المأساوي الذي تعانيه آلاف الأسر المهجرة قسريا من المديريات الجنوبية بسبب استمرار عدوان ميليشيات الحوثي الإيرانية على مناطقهم.

وأكد مفتاح أن محافظة مأرب باتت تأوي أكثر من 2 مليون نازح ومهجر قسريا من المحافظات موزعين في نحو 161 مخيما وتجمعا سكنيا، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا ويصلون المحافظة باستمرار.

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