"غلق نحو 7 آلاف محل".. جهود الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 6878 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1813 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 10682 أرجيلة، وغلق 6870 محل مخالف لمواعيد الغلق.

كما تم ضبط 62964 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 62674 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 290 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

لمتابعة جهود الداخلية على مدار أسبوه في القطاعات كافة طالع الفيديو التالي: