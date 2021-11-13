"خير وبركة في وادي وتير".. أطفال بدو نويبع يسابقون مياه السيول بالدراجات - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

وسط فرحة غمرت مواطني مدينة نويبع بجنوب سيناء، بسبب السيول التي تعرضت لها منطقة مدخل وادي وتير، حرص الأطفال على اللعب بالدراجات في مجرى السيل، وذلك في سباق مع مياه السيول.

قال مجدي السعيد، صاحب إحدى المزارع بمدينة نويبع، إن جميع المواطنين بالمدينة ينتظرون مياه الأمطار والسيول كل عام، لكونها تعد مصدر خير وبركة ونماء، ويمتلئ الخزان الجوفي، والسدود والبحيرات بالمياه التي نستخدمها على مدار العام لأغراض الشرب وري المزارع.

أشار "مجدي" في حديثه اليوم السبت، إن أبناء القبائل البدوية اعتادوا هذه الحياة، ويعرفون كيف يتعايشون معها، لدرجة أن الأطفال لا تخاف السيول، ولكنهم يلعبون ويمرحون وسط مياها، ويقيموا سباقات لتحدي سرعة مياه السيول.

وتعرضت منطقة مدخل وادي وتير بمدينة نويبع اليوم لسيل خفيف بعد أن تجمعت مياه الأمطار بوادي وتير، ولم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية.