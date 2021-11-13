بسبب السيول.. إجازة استثنائية لطلاب المدارس في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - اسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية إجازة استثنائية غدا الأحد، وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب في ظل احتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية.

يأتي ذلك بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه، والتأكد من سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية.

لافتًا إلى أنه حرصًا على تيسير الإجراءات ومنع التزاحم لتقديم المستندات الخاصة بالمعلمين الراغبين فى العمل بنظام الحصة، تقرر إجراء التقديم إلكترونيًا من يوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

كانت أسوان تعرضت مساء أمس الجمعة، لموجة من الطقس السيء وهطول الأمطار بغزارة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 503 آخرين بلدغات العقارب.

خلال تواجده بغرفة العمليات الرئيسية، وتابع المحافظ على الأوضاع بجميع المراكز والمدن التي تضررت من موجه الطقس السيء وذلك بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، ومتابعة الموقف حيث أكد المسئولين على أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان تم شفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع، بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات، كما تم توصيل التيار الكهربائي وتشغيل محطات مياه الشرب بشكل كبير، وفى نفس السياق كشف المهندس محمد على وكيل وزارة الري بأسوان عن أنه تم تصريف جميع كميات مياه الأمطار التي سقطت من خلال 36 مخرًا صناعيًا و27 سد إعاقة وحاجز ترابي، بجانب 13 بحيرة صناعية موزعين بجميع أنحاء المحافظة حيث تم تصريفها إلى المصارف المائية، وخاصة في 4 مناطق بعزب كيما والكسارة بالجزيرة، وأبو الريش بمركز أسوان، علاوة على السراج بمركز إدفو ما ساهم في تقليل الأضرار والخسائر بشكل جيد.