رئيس الوزراء يتابع مع محافظ أسوان جهود إحتواء تداعيات السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزرا، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة للسيطرة على تداعيات سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة والعاصفة الترابية التي إجتاحت أسوان مساء أمس الجمعة.

وتفقد محافظ أسوان غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وتابع المهام التي تقوم بها الجهات التنفيذية في هذا الاتجاه.

وتابع المحافظ الأوضاع بجميع المراكز والمدن التي تضررت من موجه الطقس السئ وذلك بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، ومتابعة الموقف.

أكد المسئولين على أنه بناءا على تكليفات محافظ أسوان جرى شفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع، بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات، كما تم توصيل التيار الكهربائى وتشغيل محطات مياه الشرب بشكل كبير.

و كشف المهندس محمد على وكيل وزارة الرى بأسوان عن أنه تم تصريف جميع كميات مياه الأمطار التي سقطت من خلال 36 مخر صناعى و27 سد إعاقة وحاجز ترابي، بجانب 13 بحيرة صناعية موزعين بجميع أنحاء المحافظة وجرى تصريفها إلى المصارف المائية، وخاصة في 4 مناطق بعزب كيما والكسارة بالجزيرة، وأبو الريش بمركز أسوان ، علاوة على السراج بمركز إدفو ما ساهم في تقليل الأضرار والخسائر بشكل جيد.