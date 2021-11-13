مقتل 190 مقاتلا حوثيا في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن العمليات التي نفذها خلال اليوم الأخير في محافظتي مأرب والبيضاء اليمنيتين أودت بأرواح قرابة 190 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية.

وذكر التحالف اليوم السبت، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 42 عملية لاستهداف آليات وقوات الحوثيين في مديرية صراح في مأرب وفي البيضاء.

وحسب بيانات التحالف، أسفرت هذه العمليات عن مقتل 186 مقاتلا حوثيا وتدمير 17 آلية عسكرية للجماعة.