مدير المرصد السوري لـ”صوت بيروت انترناشونال”: هدف “حزب الله” تثبيت مشروع الامتداد الإيراني

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2021 5:05 مساءً

لم يتوقف طيران العدو الاسرائيلي عن استهداف المواقع العسكرية التابعة للنظام السوري والميليشيات الايرانية بعض منها يعلن في حين يتم التكتم عن الاخرى ولعل المفارقة الابرز في هذا القصف انه يحصل من الاراضي اللبنانية ان كان من الجو او من البحر وخلال هذا الشهر تكثف القصف ولامس الـ7 غارات خلال فترة لا تتعدى 10 ايام.

وتزامنت احدى الغارات مع وصول وزير الخارجية الاماراتي الى العاصمة دمشق هذه التطورات تحدث عنها رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لـ”صوت بيروت انترناشونال” حيث شرح بداية عن الغارات الاسرائيلية التي اعلن عن بعضها ولكنها احيطت بتكتم شديد لناحية الاضرار المادية والبشرية مشيرا الى انه منذ اسابيع دمرت الطيران الاسرائيلي احد المستودعات التابعة لـ”حزب الله” في القلمون عند الحدود اللبنانية – السورية وقتل حوالي 5 عناصر من جنسيات مختلفة ولم يعترف بهم وللاسف انهم من الطائفة الشيعية الذين زجهم الحزب واستغلهم داخل سوريا في حين ان الضربة الموجعة كانت في ريف تدمر حيث قتل عدد من عناصر النظام الذين يعملون تحت راية “حزب الله” والحرس الثوري الذي استدعى رد من ما يعرف بـ”فرقة حلفاء سوريا” التي اسسها قاسم سليماني في منطقة التنف.

ولفت عبر الرحمن الى ان الضربات باتت مباحة وتحصل حتى في وضح النهار وهذا ما حصل حين استهدفت شحنة لـ”حزب الله” في ريف دمشق الشمالي الغربي بواسطة الصواريخ لافتا الى ان ذكر “حزب الله” يتلازم مع عبارة “الجناح الايراني” لانه الامتداد لمشروع ايران.

واشار عبد الرحمن الى ان منطقة البوكمال شرق سوريا يشرف عليها “حاج” من “حزب الله” وهو يدير المجموعات التي تضم عراقيين وسوريين وافغان وباكستان وهذا الامر يؤكد ان دور الحزب ليس كما اعلن سابقا انه لمساندة النظام في مواجهة الارهاب بل ظهر الى العلن انه مجرد مجموعات تقاتل تحت عناوين طائفية وهذا ما ظهر منذ العام 2013 عندما كانوا يتباهون بقتل المعارضين للنظام مستعملين العبارات الطائفية مع الاشارة الى ان عددهم يناهز الـ60 الف.

ويلفت عبد الرحمن الى ان “حزب الله” لا يريد الرد على الضربات الاسرائيلية رغم انها تنطلق على مستودعاته وشحناته من الاراضي اللبنانية وهو يملك صواريخ ارض – جو ايرانية يمكنها اصابة الطائرات المغيرة لكنه يمتنع عن الرد لانه يعلم ان الرد سيكون داخل الاراضي اللبنانية وبامكانه ايضا وكونه يعتبر نفسه “مقاومة ضد العدو الاسرائيلي” ان يقوم بالرد من الجولان المحتل لكنه لا يريد تجاوز الخطوط الحمراء الموضوعة ولو كلفته خسائر بشرية كبيرة.

اما لناحية ما يقال عن صراع اجنحة داخل سوريا اكد عبد الرحمن ان هناك جناح ايراني جنوب سوريا يقوده ماهر الاسد الذي يتولى قيادة الفرقة الرابعة التي تضم مقاتلين من “حزب الله” بلباس الفرقة والجناح الروسي المتمثل بالمخابرات العسكرية التي يقودها اللواء كفاح ملحم وهم لا يريدون استمرار النفوذ الايراني داخل سوريا.

كما يقوم الايرانيون وميليشياتهم في سوريا بشراء الاراضي لاسيما في محيط مطار دمشق وعند الحدود اللبنانية السورية لتحقيق حلمهم في الامتداد من طهران الى بيروت وفرض التشييع.