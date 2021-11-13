انت الان تتابع خبر تبعات الانتخابات وعنف الهول واضطرابات المنطقة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = في رسالة الى بايدن،، علاوي يحذر من اضطرابات خطيرة تهدد الشرق الأوسط،، ويدعو واشنطن لاستعادة مكانتها القيادية.
= الفتح يتهم الامم المتحدة بالتدخل في عمل مفوضية الانتخابات،، والتيار الصدري يحدد أهداف المعترضين على النتائج.
= في ثالث حاثة خلال يومين.. مقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول.. ومخاوف من تصاعد اعمال العنف داخل المخيم.
= العمليات المشتركة تؤكد تأمين الطارمية بالكامل،، وتركيا تواصل استفزازاتها في شمال البلاد.
= في ثالث حاثة خلال يومين.. مقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول.. ومخاوف من تصاعد اعمال العنف داخل المخيم.
= العمليات المشتركة تؤكد تأمين الطارمية بالكامل،، وتركيا تواصل استفزازاتها في شمال البلاد.