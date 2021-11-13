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تبعات الانتخابات وعنف الهول واضطرابات المنطقة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = في رسالة الى بايدن،، علاوي يحذر من اضطرابات خطيرة تهدد الشرق الأوسط،، ويدعو واشنطن لاستعادة مكانتها القيادية.
= الفتح يتهم الامم المتحدة بالتدخل في عمل مفوضية الانتخابات،، والتيار الصدري يحدد أهداف المعترضين على النتائج.

= في ثالث حاثة خلال يومين.. مقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول.. ومخاوف من تصاعد اعمال العنف داخل المخيم.


= العمليات المشتركة تؤكد تأمين الطارمية بالكامل،، وتركيا تواصل استفزازاتها في شمال البلاد.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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