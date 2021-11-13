تبعات الانتخابات وعنف الهول واضطرابات المنطقة في نشرة السومرية

= في ثالث حاثة خلال يومين.. مقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول.. ومخاوف من تصاعد اعمال العنف داخل المخيم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012