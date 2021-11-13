باريس تدعو موسكو الى التدخل لدى مينسك لإنهاء أزمة المهاجرين

باريس: دعت فرنسا الجمعة روسيا الى التدخل لدى بيلاروس لوقف تدفق المهاجرين من هذا البلد الى حدود الاتحاد الأوروبي والذي يدبره بحسب الأوروبيين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وشجع وزيرا الخارجية والقوات المسلحة الفرنسيان جان-ايف لودريان وفلورنس بارلي خلال لقاء في باريس مع نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو "روسيا على استخدام روابطها الوثيقة مع بيلاروس لضمان وقف ذلك" بحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية.

ودان الوزيران "التصرف غير المسؤول وغير المقبول من سلطات بيلاروس باستخدام تدفق المهاجرين لاستهداف عدة دول في الاتحاد الاوروبي".

وروسيا هي الحليفة الرئيسية لبيلاروس وقد اجرت الجمعة مناورات عسكرية مع الجيش البيلاروسي في غرب بيلاروس قرب الحدود مع بولندا.

ولا يزال آلاف المهاجرين الذين يريدون التوجه الى الاتحاد الاوروبي عالقين منذ عدة أيام على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل طالبت أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالتحرك" لوقف "استغلال قضية المهاجرين" من قبل النظام البيلاروسي.