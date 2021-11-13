إيران تعلن موعد ايفاد القوافل لزيارة العتبات المقدسة في العراق

وقال رشيديان لوسائل إعلام إيرانية، انه وفقا للبرنامج المعلن سيبدا اعتبارا من يوم غد الاحد ايفاد قوافل الزيارة الى العتبات المقدسة (في العراق) وبامكان الراغبين بهذه الزيارة مراجعة مكاتب الحج والزيارة المرخصة لتسجيل اسمائهم.واشار الى ان تاشيرة الدخول الى العراق قد الغيت للرحلات الجوية فقط وان العراق لن يصدر اي تاشيرة للزيارة.

واضاف: لا امكانية للايفاد للعتبات المقدسة عن الطريق البري وينبغي ان يتوجه جميع الزوار جوا الا انه بناء على الاتفاق الحاصل بين الطرفين (إيران والعراق) فان الامكانية متوفرة لعودة الزوار برا.

واوضح بان كلفة الزيارة الى العتبات المقدسة لفترة اسبوع كما كانت عليه في الماضي تتراوح ما بين 8.5 مليون الى 9.2 مليون تومان وفيما لو اراد الزائر العودة برا فان الكلفة ستنخفض الى ما بين 5.6 مليون و 6 ملايين تومان.

