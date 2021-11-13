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موسكو: الأنشطة العسكرية العدوانية للولايات المتحدة ودول الناتو في البحر الأسود غير مبررة

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الطائرات الروسية كشفت ورافقت 4 طائرات استطلاعية تابعة لدول حلف شمال الأطلسي فوق مياه البحر الأسود، وفقا لـ«روسيا اليوم».

قالت الوزارة في بيان أن وسائل الرادارات التابعة للقوات الجوفضائية الروسية وأسطول البحر الأسود كشفت عن 4 مهمات جوية استطلاعية لطيران الدول الأعضاء في حلف الناتو خلال الـ 24 الماضية.

أضافت أن جغرافية أنشطة السفن الحربية للناتو وطائرات الحلف الاستطلاعية تركز الآن على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وأشار البيان إلى 3 طائرات من طراز "بوسيدون" أقلعت من قاعدة سيغونيلا في إيطاليا لتقوم بمهمات تجسس في منطقة أنشطة السفن الأمريكية شمال غربي البحر، فيما قامت طائرة U-2S الاستراتيجية الأمريكية التي أقلعت من قاعدة أكروتيري في جزيرة كريت، بمهمة استطلاع انطلاقا من الأجواء الأوكرانية والجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وتابع البيان أن ثلاث سفن حربية، هي طراد "موسكفا" الحامل للصواريخ، وفرقاطة "الأدميرال إيسن" وسفينة الدوريات "بافل ديرجافين" تواصل متابعة تحركات السفن الأمريكية في البحر الأسود، مضيفا أن الأنشطة العسكرية العدوانية غير المبررة للولايات المتحدة ودول الناتو في البحر الأسود تمثل تهديدا على الأمن الإقليمي والاستقرار الإستراتيجي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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