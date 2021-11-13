بالصور.. سيل يضرب مدخل وادي وتير بمدينة نويبع

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

تعرضت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت لحالة من الطقس السيئ، وتساقطت الأمطار على بعض مدن المحافظة، ونتج عنها حدوث سيول خفيفة الحدة في بعض المناطق.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن بعض مدن المحافظة تعرضت لهطول أمطار شديدة استمرت لنحو 25 دقيقة، منها سانت كاترين، ودهب، ونويبع، ونتج عن الأمطار بنويبع حدوث سيل خفيف بعد أن تجمعت مياه الأمطار بمنطقة وادي وتير، ولم يسبب السيل أي خسائر مادية أو بشرية.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم، أن جميع الطرق والموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة المدن، والدفع بسيارات لكسح المياه داخل المدن التي تعرضت لسقوط الأمطار.

وأكد المهندس أحمد مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أن السيل سار في المجرى الطبيعي له داخل النطاق الجبلي ولم يدخل على المدينة، ولم يترك أي أثار تدميرية للطرق أو المنشآت، أو خسائر في الأرواح، ومن المقرر أن يجري حصر كميات المياه الناتجة عن هذا السيل.