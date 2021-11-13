المدير الإقليمي لفيزا: مستعدون لدعم العملة الرقمية والمشفرة لاستكشاف تدفقات جديدة للمدفوعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي، ونائب رئيس مجلس الادارة لقيادة أعمال فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، إن فيزا تتطلع إلى حركة الأموال خارج البنية التحتية للمدفوعات "التقليدية" لاستكشاف تدفقات جديدة للمدفوعات، وإيجاد طرق جديدة للدفع واستلام المدفوعات خاصة للشركات الصغيرة، والاستفادة من مجالات جديدة مثل العملات الرقمية والعملات المشفرة.

وأضافت في حوار ينشر على الخليج 365 لاحقا أن فيزا على استعداد لدعم العملة الرقمية طالما تم اعتمادها كوسيلة للتبادل، على غرار العملات الـ 160 الأخرى التي ندعمها بالفعل على شبكتنا اليوم.

وكان إيهاب نصر، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، قال في تصريحات سابقة إن المركزي يدرس حالياً إطلاق عملات مشفرة رسمية في المستقبل، من أجل تسهيلات المعاملات المالية بالتعاون مع مؤسسات مدفوعات دولية.

وأوضحت ليلي سرحان أن فيزا تركز على أن تكون أفضل طريقة لسداد المدفوعات واستلامها، بغض النظر عن القناة أو طريقة الشراء، للقيام بذلك، نريد أن نكون قادرين على دعم المعاملات متى وأينما تحدث، عبر نطاق موسع من القنوات.

وأكدت المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الادارة لقيادة أعمال فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان أن العملات المشفرة كي تحقق إمكاناتها الكاملة، فإنهم يربطوا شبكات التشفير والبلوكتشين بشبكة الدفع العالمية الموثوقة الخاصة بهم ويدفعوا اتجاه الابتكار لتقديم المزيد من الوصول والقيمة إلى نظام التشفير البيئي المدفوعات.

وبحسب ليلي سرحان يمكن أن تساعد حلول وإمكانيات التشفير من فيزا في تقييم الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة والاستفادة منه كل ذلك مدعوم من منتجات فيزا الموثوقة.