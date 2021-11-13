مستشفى أسوان الجامعي: استقبلنا 65 حالة "لدغ عقرب" بسبب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قال الدكتور عصام علي أبو المجد مدير عام مستشفى الجراحات بأسوان الجامعي، إنه جرى استقبال 65 حالة لدغ عقرب، ومعظمهم أخذ المصل وخرجوا من المستشفى.

كما استقبل المستشفى بعض المصابين نتيجة تساقط حجارة من المناطق الجبلية عليهم وجميعهم خرجوا بعد تلقي الإسعافات الأولية ولا توجد أي حالات بالعناية المركزة.

وكانت أسوان شهدت أمس الجمعة، موجة من الطقس السىء وهطلت الأمطار بغزارة ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 425 أخرين بلدغات العقارب، جرى نقلهم إلى مستشفيات دراو وكوم امبو وادفو وأسوان الجامعي.