أمير الكويت يصدر عفوا وتخفيف أحكام على 35 شخصا

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2021 3:50 مساءً

أفادت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن الجريدة الرسمية بأن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 شخصا.

ومهد الأمير في تشرين الأول الطريق لإصدار عفو عن معارضين، وهو شرط رئيسي لنواب المعارضة لإنهاء مواجهة مستمرة منذ شهور مع الحكومة، والتي تسببت في تعطيل إصلاحات مالية مقررة.

ولم تتوافر تفاصيل فورية عن أسماء أو مناصب المعفو عنهم.