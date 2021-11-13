“مليونية الغضب”.. غلق جسور الخرطوم والجيش يطلق الغاز

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

انطلقت في العاصمة السودانية، الخرطوم، عصر اليوم السبت، تظاهرات رافضة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، عبدالفتاح البرهان، التي أصدرها في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بحل مجلسي السيادة و الوزراء وإعلان حالة الطوارئ.

فيما قال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في العاصمة ومدينة أم درمان.

كما أشاروا بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” إلى أن قوات الأمن طاردت أيضا المتحجين في الشوارع الجانبية في أم درمان حيث احتشدت مجموعات للمشاركة في الاحتجاجات المنددة بالإجراءات الاستثنائية.

وكانت مراسلة العربية/الحدث أوضحت أن الاحتجاجات انحصرت ببعض المناطق في العاصمة، بعدما عمدت قوات الجيش إلى إغلاق معظم الجسور التي تؤدي إلى الخرطوم، مبقية على 3 منها فقط (أغلق 7 من أصل 10).

انتشار أمني كثيف

كما أضافت أن هناك انتشاراً أمنياً واسعاً، مشيرة إلى أن قوات الأمن أغلقت شوارع رئيسية من بينها الطريق المؤدي لقيادة الجيش، والقصر الرئاسي.

ولفتت إلى تظاهرات أخرى خرجت أيضا بشكل متزامن في مناطق خارج العاصمة، فضلا عن مسيرات في دول خارجية.

إلى ذلك، أكدت أن خدمات الإنترنت لا تزال متوقفة، على الاتصالات الهاتفية التي لم تقطع.

يشار إلى أن تلك التظاهرات أتت بعد أن دعت تنسيقيات” لجان المقاومة في الخرطوم” إلى تسيير تظاهرات تحت مسمى “مليونيات الغضب” لإسقاط المجلس العسكري، وذلك بعد يومين من إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد.

دعوات التظاهر

فيما أطلقت أولى دعوات التظاهر لجان مقاومة الخرطوم في الثامن من الشهر الجاري (نوفمبر 2021) قبل أن يؤيدها تجمع المهنيين في ذات اليوم، بالإعلان عن جدول تصعيدي.

وبدأ الجدول الثلاثاء الماضي بمواكب ووقفات احتجاجية وإغلاق لعدد من طرق الخرطوم، على أن ينتهي بما أطلق عليها “مليونية إسقاط المجلس العسكري”، التي من المقرر أن تنطلق اليوم.