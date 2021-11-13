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قتلى وجرحى بانفجار في كابل

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بغداد - ياسين صفوان - أكدت وسائل إعلام أن انفجارا دوى اليوم السبت في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابل.
وأفادت تقارير إعلامية محلية أن الانفجار وقع في منطقة دشت برتشي في الدائرة الأمنية الـ13 غرب كابل.

ووفقا لوكالة "آماج نيوز" الأفغانية، وقع الحادث جراء انفجار قنبلة مغناطيسية تم زرعها في سيارة.

وأشار مصدر أمني أفغاني إلى سقوط قتلى وجرحى جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة ركاب غربي كابل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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