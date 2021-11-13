انت الان تتابع خبر قتلى وجرحى بانفجار في كابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت وسائل إعلام أن انفجارا دوى اليوم السبت في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابل.
وأفادت تقارير إعلامية محلية أن الانفجار وقع في منطقة دشت برتشي في الدائرة الأمنية الـ13 غرب كابل.
وأشار مصدر أمني أفغاني إلى سقوط قتلى وجرحى جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة ركاب غربي كابل.
ووفقا لوكالة "آماج نيوز" الأفغانية، وقع الحادث جراء انفجار قنبلة مغناطيسية تم زرعها في سيارة.
وأشار مصدر أمني أفغاني إلى سقوط قتلى وجرحى جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة ركاب غربي كابل.