بيلاروس تنصب خياماً للمهاجرين على حدودها مع بولندا

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن رجال الإنقاذ البلاروس نقلوا مولدات كهربائية إلى الأماكن التي تم نصب خيام فيها.

كما يعمل رجال الإنقاذ على تهيئة المنطقة التي يتجمع فيها المهاجرون حاليا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أمر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بنصب خيام للمهاجرين، حيث سيتم توفير الغذاء للأطفال وتوزيع المساعدات الإنسانية.



وتجمع آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط ومناطق أخرى على الأراضي البيلاروسية في المنطقة الحدودية مع بولندا، التي نشرت قوات عسكرية وأمنية وقالت إنها لن تسمح لهم بدخول أراضيها والعبور منها إلى أوروبا.