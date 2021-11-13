توجو تتصدى لهجوم مسلح على حدود بوركينا فاسو.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت توجو تصدي قواتها الأمنية لهجوم حاول مسلحون مجهولون تنفيذه بعد عبورهم حدودها الشمالية مع بوركينا فاسو.



وقالت الحكومة في توجو إن المهاجمين استهدفوا موقعا أمنيا في منطقة كبندجال ليلة الثلاثاء، وتم صدهم للعودة إلى بوركينا فاسو دون وقوع إصابات بصفوفها.

ويعد الاشتباك هو الأول من نوعه منذ أن أطلق الجيش التوجولي عملية في 2018 لمنع مسلحين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابي من دخول بوركينا فاسو.

وقتلت هجمات المسلحين الآلاف وشردت 1.2 مليون شخص في السنوات الأخيرة.

ورد الرئيس فور جناسينجبي على الهجوم بإصدار تعليمات للحكومة بمواصلة دعم قوات الأمن لتعزيز قدرات الجيش في توجو.

وعلى مدار السنوات الماضية، اعتقلت السلطات الأمنية في توجو مسلحين ﻗﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ بوﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ التي تشهد تحديات أمنية كبيرة.

تشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات إرهابية متكررة ودامية، تُنفذ غالباً في منطقتي الشمال والشرق القريبتين من مالي والنيجر، وتقع هجمات في بعض الأحيان في الجنوب باتجاه توجو.

وأدّت هذه الهجمات التي تترافق مع كمائن وتُنسب إلى جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، إلى مقتل نحو ألفي شخص.

وأرغمت أكثر من 1.4 مليون شخص على الفرار من منازلهم، بحسب الأرقام الرسمية.