دولة الإمارات تؤكد العمل المشترك مع أمريكا لإرساء الأمن والاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت الإمارات العمل المشترك مع الولايات المتحدة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بريت ماكغورك منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وروبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران.

وبحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع المسؤولين الأمريكيين العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح للمشتركة للبلدين.

كما ناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وبريت ماكغورك وروبرت مالي القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة، والحرص المستمر على تطويرها وتنمية آفاق التعاون في المجالات كافة.

وأشار إلى العمل المشترك بين البلدين من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.