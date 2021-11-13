عاجل.. سماع دوي انفجار غربي العاصمة الأفغانية كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سمع دوي انفجار غربي العاصمة الأفغانية كابول.



والأربعاء، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن قياديا كبيرا في طالبان كان من بين ضحايا الهجوم على مستشفى كابول العسكري.

ونقلت عن مسؤولين، لم تسمهم، أن القيادي العسكري في حركة طالبان حمد الله مخلص كان من بين القتلى في الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش على مستشفى في كابول.

و"مخلص" كان عضوا في شبكة حقاني والقوات الخاصة في حركة طالبان "بدري 313"، هو أعلى مسؤول في طالبان يقتل منذ تولت الحركة السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس/آب.