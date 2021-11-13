عبدالله بن زايد يستقبل مسؤولين أمريكيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بريت ماكغورك منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وروبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران.



وبحث مع المسؤولين الأمريكيين العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح للمشتركة للبلدين.

كما ناقش وبريت ماكغورك وروبرت مالي القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والحرص المستمر على تطويرها وتنمية آفاق التعاون في المجالات كافة مشيرا إلى العمل المشترك بين البلدين من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.