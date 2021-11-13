رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية بكورونا في النمسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت في النمسا 13152 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي منذ بداية الجائحة، حسبما أفادت شبكة ORF الإخبارية النمساوية اليوم السبت.



وذكرت الشبكة أن 48 مصابا بمرض "كوفيد-19" الناجم عن كورونا فارقوا حياتهم خلال الفترة نفسها.

وكان مستشار النمسا ألكسندر شالنبرغ أعلن أمس الجمعة عن خطط لفرض نظام الإغلاق بالنسبة لغير متلقي اللقاح ضد كورونا، وقد يتم اتخاذ القرار بهذا الشأن غدا الأحد.

وفي ألمانيا دعت السلطات المواطنين إلى الامتناع عن حضور فعاليات متعلقة بعيد الميلاد ومواكب كرنفالية، وذلك على خلفية التنامي الملحوظ لوتيرة الإصابات بمرض "كوفيد-19"، حيث سجلت خلال الـ 24 الماضية عبر البلاد 45 ألف حالة إصابة و228 وفاة جديدة.

ويرى الكثير من الساسة في البلاد هدفهم الرئيسي في تبني ما يعرف بـ "قاعدة 2G" التي لن يسمح في ظلها بزيارة المتاحف ودور السينما وأحواض السباحة إلا لمتلقي اللقاح الواقي مرض "كوفيد-19" والمتعافين بعد إصابتهم به. ولم تحل السلطات بعد مشكلة المدارس الابتدائية التي لا تزال تعمل بدون قيود في ظل غياب لقاحات مرخصة للأطفال في البلاد.