وزير خارجية الإمارات يستقبل أمين عام التعاون الخليجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وتم خلال اللقاء، الذي عقد في دبي، بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك وجهود تعزيزها وتنميتها بما يلبي تطلعات قادة دول المجلس ويعود بالخير والرخاء على شعوبها.

كما تناول لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مشيدا بالجهود التي يبذلها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وتوجه الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالتهنئة إلى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمناسبة اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" عام 2023.