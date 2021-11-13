سيول أسوان.. نائب إدفو يكشف التطورات.. ويؤكد: الأمور تحت السيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب علي البدري، عضو مجلس النواب عن مدينة إدفو بمحافظة أسوان، إن الأوضاع في أسوان جراء موجة الطقس السيئ تسير نحو الاستقرار إلى حد ما، مشيرًا إلى أن المحافظة تتعرض منذ أمس إلى موجة طقس سيئة للغاية، أسفرت عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأضاف البدري، لمصراوي، اليوم السبت: هناك حالة من التكاتف الحكومي والشعبي لإنقاذ الضحايا، موضحاً أن الأمور تحت السيطرة والجهات التنفيذية تقوم بدورها على أكمل وجه.

وتابع النائب بأنه يتم حاليًّا حصر الخسائر لتقديم يد العون لمن تضرر بسبب هذه الموجة السيئة من الطقس، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يعمل حاليًّا على تقديم يد العون لكل الأسر المتضررة.

ونوه البدري بأنه لا يمتلك حصيلة ضحايا دقيقة حتى الآن بسبب استمرار الحصر، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان من مجلسَي النواب والشيوخ يقومون حاليًّا بحصر الخسائر وتقديم التعويضات؛ خصوصًا أن هناك بعض المنازل قد انهارت في هذه الموجة.

وأشار النائب إلى أن الجهات التنفيذية رفعت حالة الطوارئ منذ أمس في جميع المناطق والوحدات حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة، واستدعاء الأطباء من الإجازات للمساعدة في مواجهة الوضع الحالي.

وكشف البدري أن رجال الإنقاذ موجودون مع الأهالي ويقومون بتقديم يد العون لمن يستغيث، مشيدًا بدور القوات المسلحة والشرطة في كل القطاعات؛ حيث تمثلان عنصر الأمان للشعب المصري وشعب أسوان بشكل خاص.

وكان الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، قد قال إن الحصر النهائي لأعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن حالة الطقس السيئ الذي تعرضت إليه أسوان أمس بلغت 3 ضحايا، و425 حالة إصابة بلدغات العقارب، وجرى تحويلهم إلى مستشفيات كوم أمبو ودراو إدفو وأسوان الجامعي.

وتتعرض أسوان منذ أمس الجمعة، إلى حالة من الطقس السيئ وهطول غزير للأمطار على جميع أنحاء المحافظة، ولأول مرة يشاهد ويسمع سكان المحافظة أصوات الرعد والبرق بشدة؛ ما أعاد إلى أذهانهم ذكريات سيول 2010.

وعاد التيار الكهربائي إلى معظم أحياء المحافظة وقراها بعد انقطاع استمر أكثر من 8 ساعات، وتواصل الفرق الفنية التابعة لشركة كهرباء مصر العليا وشركة نقل الكهرباء جهودها لإصلاح الأعمدة التي سقطت بفعل الرياح والأمطار لعودة التيار بالكامل لجميع أنحاء المحافظة.

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