ليلى سرحان لمصراوي: فيزا تمثل 50% بين حاملي البطاقات في مصر.. ونتعاون مع بنوك وشركات لإطلاق بنوك رقمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، إن بطاقة فيزا تمثل نسبة 50% بين حاملي البطاقات في مصر وذلك خلال الوقت الراهن.

وأوضحت في حوار مع الخليج 365 ينشر لاحقا أنهم استفادوا مع تطور نظام المدفوعات من الفرص التي أوجدها - من تدفقات أكبر للأموال إلى عدد أكبر من الشركاء ووصول أوسع وأكثر شمولاً لزيادة تحسين الوصول إلى المستهلكين في جميع قطاعات المجتمع.

وتساهم فيزا في رقمنة الخدمات الحكومية، وأثناء الوباء، دخلنا في شراكة مع الهيئة القومية للبريد لتقديم منح لدعم أكثر من 1.5 مليون عامل غير منتظم وموسمي متأثرين بالوباء بحسب ليلى سرحان.

وأضافت أن "نعمل عن كثب مع شركائنا من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لإطلاق بنوك رقمية عبر مساعدتها في تطوير البنية التحتية وعرض الفوائد والمميزات التي سيحصل عليها المستهلكون من أجل ضمان انطلاقة قوية نحو تنفيذ الخطط السوقية وسنقوم بالإعلان عن شراكتنا مع الأطراف المعنية في وقتها".

وذكرت ليلى سرحان أن فيزا تعد الشريك المفضل في مجال المدفوعات لأغلبية البنوك الرقمية في المنطقة معبرة عن سعادتها بانتشار هذا النوع من البنوك في مصر حاليًا.

وأشارت إلى أن فيزا تعمل مع شركة "مصر للابتكار الرقمي" الذراع التابعة لبنك مصر، لتقديم دعم الحلول الأساسية والرقمية لأول بنك رقمي في مصر.

وأنشئت شركة مصر للابتكار الرقمي في عام 2020 لإطلاق أول بنك رقمي في مصر، وذلك بهدف إطلاق مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والحلول والخدمات التي من شأنها أن تخدم الشعب المصري على نطاق أوسع.

وقالت ليلى سرحان إن الاتفاقية التي تستمر لمدة سبع سنوات تعكس التزام كلٍ من "مصر للابتكار الرقمي" و"فيزا" بتقديم حلول مبتكرة لعملاء البنك الرقمي وتنمية التجارة الإلكترونية في مصر كجزء من هذا التعاون.

وسيصدر البنك الرقمي بطاقات تحمل علامة "فيزا"، وإطلاق واجهات برمجة لتطبيقات "فيزا"، والعمل على ابتكار حلول تسويقية وتقديم الدعم في التصميم للمنتجات حيث ستوفر "فيزا" خدمات الابتكار الرقمي والتنفيذ والترخيص والدعم الفني والاستشارات والتحليلات والخدمات المتعلقة بمعاملات العملاء خلال هذه المدة بحسب ليلى سرحان.

وأكدت المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان أن فيزا تركز أيضًا بشكل كبير على الشمول المالي وتهدف إلى جعل مزايا المدفوعات الرقمية في متناول الجميع في كل مكان. نحن لا نلتزم فقط بالشمول الاقتصادي الكامل، ولكن هذا هو نموذج أعمالنا، لقد وفرنا لـ500 مليون شخص لا يتعاملون مع البنوك ولا يحصلون على الخدمات المصرفية [حول العالم] إمكانية الوصول إلى حسابات الدفع الرقمية في عام 2020 وسنواصل هذا العمل.